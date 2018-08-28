العرس الجماعي بالفجيرة ينطلق نوفمبر المقبل

المصدر: Ⅶالفجيرة - وام

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يقام العرس الجماعي الـ 19 في إمارة الفجيرة في الـ 23 من شهر نوفمبر المقبل.

وأكد عبيد راشد اليماحي رئيس لجنة العرس الجماعي: «أن العرس هذا العام يحل في موعده خلال عام زايد تعزيزاً لمكانة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وما تركه من ميراث عميق من القيم والمبادئ والتقاليد الراسخة التي ميزت الشخصية الإماراتية وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة».

وأوضح أن العرس سيقام دعماً للحضور الوطني للشاب الإماراتي، وما لهذه المناسبة من أثر كبير في بناء الأسرة الإماراتية وتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب وضمان استقرارهم، مشيراً إلى أن كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية يجري إنجازها، حيث بدأت إدارة الجوازات في الديوان الأميري بالفجيرة بتلقي الطلبات من قبل الشباب المقبلين على الزواج للمشاركة في هذا الحدث الاجتماعي الوطني الكبير. ووجه اليماحي دعوة للشباب المواطنين المقبلين على الزواج، إلى المشاركة في العرس الجماعي، منوهاً بأن كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية يجري الانتهاء من تفاصيلها.