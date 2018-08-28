مؤسسة خليفة الإنسانية تنظم معرضاً للأسر المواطنة

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، احتفالاً ومعرضاً للأسر المواطنة؛ بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ويقام هذا العام تحت شعار «المرأة على نهج زايد» تزامناً مع مئوية زايد وإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن إطلاق تسمية عام 2018 بـ«عام زايد».

وقدم محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لدورها المتميز في دعم المرأة الإماراتية خاصة والمرأة على مستوى العالم في قيادة المؤسسات سواء في القطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية.

كما أشاد الخوري بالدور المهم والمؤثر التي تقوم به المرأة الإماراتية في مجالات العمل الإنساني والخيري والعمل في الميادين الإنسانية من أجل تحسين ظروف وإغاثة المنكوبين، وحشد التأييد لقضايا المرأة ورعاية الطفولة في العديد من المناطق التي تعاني أوضاعاً مأساوية وخصوصاً تلك المتأثرة بالكوارث والحروب، وقدمت المرأة الإماراتية صورة رائعة من خلال الدعم المعنوي والمادي للضحايا.