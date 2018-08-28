مبادرة لإسعاد الفتيات اليتيمات في رأس الخيمة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة- البيان

أحيا مركز فتيات رأس الخيمة، بالتعاون والتنسيق مع فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة، مبادرة إنسانية مجتمعية جديدة، تهدف إلى إسعاد «الفتيات اليتيمات» في الإمارة، تحت شعار (لنسعدكم)، أكدت الجمعية نجاحها، خيرياً واجتماعياً، والأصداء الطيبة، التي حصدتها المبادرة.

وقال علي عبد الله الشحي، مدير «دار البر» في رأس الخيمة: إن مركز فتيات رأس الخيمة استضاف 15 فتاة يتيمة، من المسجلات لدى فرع الجمعية في الإمارة، من بينهن فتاتان يتيمتان من (صاحبات الهمم)، رافقتهن طيب صالح، إدارية خدمات خيرية ومسؤولة أيتام الفرع، حيث شاركن في برنامج رياضي صحي متكامل، نظمه المركز لهن. واشتمل البرنامج على أنشطة مفيدة، هي فقرة رياضية، ومسابقات رياضية، وورشة خاصة بفنون الطهي وإعداد وجبات الطعام، وورشة حول إعادة التدوير، وورش خاصة لتنمية بعض المهارات المتنوعة لدى الفتيات المستفيدات من المبادرة، وفقرة خاصة بـ«الدردشة».

ووزع منظمو المبادرة هدايا عينية ونقدية على الفتيات، اللواتي شملتهن المبادرة الإنسانية، بجانب تكريم مدير فرع «دار البر» في رأس الخيمة، ومسؤولة الأيتام في الفرع، نظير مساهمتهما في إنجاح المبادرة، وإبراز مواهب الفتيات اليتيمات.