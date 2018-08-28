مؤتمر دولي لطب الأسنان التجميلي في أبوظبي 28 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - وام

تستضيف أبوظبي في الفترة من 28 - 29 سبتمبر في فندق الشاطئ روتانا الدورة الأولى من مؤتمر طب الأسنان التجميلي الدولي، الحدث المتخصص الذي يستهدف أطباء الأسنان والاختصاصيين والخبراء في مجال طب الأسنان التجميلي ويعقد تحت عنوان «أسرار التميز» ويناقش المقومات الأساسية لتقديم أحدث العلاجات بكفاءة عالية.

ويستقطب الحدث في دورته الأولى عدداً من كبار أطباء الأسنان وأخصائيي التركيبات البديلة والخبراء من مختلف أرجاء العالم ليناقشوا تحت سقف واحد مختلف المواضيع الملحة في مجال طب الأسنان التجميلي إلى جانب الكشف عن آخر التطورات والتكنولوجيات في هذا القطاع.

كما يقدم المؤتمر فرصة مثالية لجميع المختصين للتعرف على الإجراءات الجراحية وغير الجراحية المستخدمة في طب الأسنان التجميلي، إلى جانب دراسة تأثير التكنولوجيا الرقمية على هذا المجال.

ويضم مؤتمر طب الأسنان التجميلي الدولي أجندة شاملة تشمل كوكبة من المتحدثين وعدداً من الجلسات العلمية حول المواضيع التي يتناولها طب الأسنان التجميلي ومنها: ما تأثير التطور الرقمي على مزاولة طب الأسنان» والهندسة ثلاثية الأبعاد في إصلاح الأسنان والوجه، وفن وعلم تصميم الابتسامة المخصصة، وكذلك «آلية إنجاز الترميمات التجميلية» و«إدارة الحواف السنية الضيقة في المجال التجميلي».

ومن المتوقع أن تجذب الفعالية لهذا العام مئات الزوار والمشاركين من مختلف قطاعات طب الأسنان التجميلي وعدداً من الأخصائيين والخبراء. وسيشهد المؤتمر إقامة ورشتي عمل معدة خصيصاً لخبراء هذا القطاع.