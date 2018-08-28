هنا الماجد: زايد آمن بقدرات وطاقات المرأة الإماراتية

المصدر: رأس الخيمة - وام

أشادت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، بحكمة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في المساهمة في مسيرة البناء والنهضة التي أطلقها منذ مرحلة التأسيس في مختلف المجالات وصولاً للمكانة المرموقة التي تحتلها المرأة الإماراتية اليوم على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقالت في كلمة بمناسبة احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية: «ما يميز احتفالنا لهذا العام أنه يأتي تجسيداً ووفاء لنهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بقدرات وطاقات المرأة الإماراتية وبدورها وواجبها تجاه وطنها ودولتها، حيث أدرك منذ قيام الدولة بأن المرأة الإماراتية يجب أن تأخذ دورها وفرصتها كاملة في المشاركة في خطط التنمية الشاملة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل وبحاجة الدولة والمجتمع لهذا الدور الذي أخذ يتعاظم بجدارة واستحقاق ليلعب اليوم دورا مؤثرا في تعزيز مكانة الدولة على المستوى الدولة وفي أكبر المؤسسات والمنظمات العالمية».