أمينة الطاير: نقف وقفة إجلال واحترام لـ «أم الإمارات»

المصدر: دبي - وام

أشادت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة، بدور القيادة الرشيدة بالدولة في تمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز مكانتها في جميع الميادين خصوصاً في المجالات الاجتماعية والإنسانية والتطوعية والمهنية.وقالت الشيخة أمينة في تصريح لها بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية: «إن احتفالات إماراتنا الحبيبة هذا العام بيوم المرأة الإماراتية في نسخته الرابعة».

وأعربت الطاير، عن سعادتها بأن يكون شعار هذا العام «المرأة على خطى زايد» الذي أعطى جل اهتمامه للمرأة الإماراتية، والتي حققت مكاسب كبيرة منذ فجر النهضة المباركة.وأضافت: «نقف هنا وقفة إجلال واحترام لـ «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية».