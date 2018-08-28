حمد الشيباني:المرأة قدمت عطاءات مهمة دعمت التنمية

المصدر: دبي - البيان

قال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح في دبي: إن احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية يأتي تقديراً وتكريماً لما قدمته المرأة من عطاءات مهمة دعمت مسيرة التنمية والتطور، مؤكداً في تصريح له أن المرأة بلغت أسمى المراتب بفضل الدعم الذي حظيت به منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والرعاية والمتابعة من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وقال حققت المرأة خطوات جبارة عززت من دورها شريكاً أساسياً في النهضة الكبيرة التي تحققها الدولة في مختلف المجالات.