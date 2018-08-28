«بيئة أبوظبي»: إنجازات المرأة الإماراتية محط أنظار العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت هيئة البيئة- أبوظبي فعالية تشاركية ضمن برنامجها المرأة الرائدة في العلوم والبيئة، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام، بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة، حيث أكدت معاليها أن إنجازات المرأة الإمارتية ومكتسباتها في المجالات العلمية المختلفة باتت محط أنظار العالم لمثابرتها واجتهادها وتفوقها فالمرأة الإماراتية اليوم سلاحها العلوم والمهارات المتقدمة وهي عاقدة العزم على المضي لترك بصمتها الفريدة ضمن مجالات علمية مختلفة كالفضاء والطيران والهندسة وغيرها الكثير.

وأقيمت تحت شعار تثمين دور العلم في حماية البيئة على مدى 20 عاماً.