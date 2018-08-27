هزاع بن زايد يشيد بدور المرأة الإماراتية وإنجازاتها التاريخية

المصدر: وام

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات تاريخية وبما قدمته في سبيل الارتقاء بمسيرة التنمية الحضارية في الدولة.

وقال سموه - بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام - "في عام زايد وعلى نهج زايد كل الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات تاريخية مباركين لـ "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رائدة نهضة المرأة الإماراتية بهذه المناسبة الغالية محتفين دوما بما قدمته وتقدمه فتيات الوطن ونساؤه في سبيل الارتقاء بمسيرة التنمية الحضارية في الدولة".

وأضاف سموه: "في يوم المرأة الإماراتية أصدق وأعمق مشاعر التقدير والامتنان لأمهات الشهداء فهن من ربين وعلمن وزرعن في الأبناء قيم الوفاء والولاء والعطاء الذي لا يعرف الحدود فهن المدرسة التي يسير على نهجها أبناء زايد ويفاخرون العالم بها ويمضون قدما على هديها".