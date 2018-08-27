شرطة رأس الخيمة تتعامل مع 6762 بلاغ خلال عطلة العيد

المصدر: رأس الخيمة- البيان

تلقت غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة 6762 بلاغاً من الجمهور خلال عطلة عيد الأضحى الميارك، في الفترة ما بين يوم الخميس الموافق 16 أغسطس إلى يوم السبت 25 أغسطس 2018، وذلك حسب ما صرّح به العقيد أحمد الصم النقبي مدير عام العمليات المركزية بالإنابة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وصُنفت البلاغات حسب أهميتها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طبيعة كل بلاغ، ومد يد العون والمساعدة لمن يطلب المساعدة من أفراد الجمهور في زمن قياسي، وتم التعامل مع كافة البلاغات وتحويلها فوراً إلى الجهات ذات الاختصاص حسب نوع كل بلاغ.

وأكد العقيد أحمد الصم النقبي، أن غرفة العمليات المركزية وكافة العاملين فيها يحرصون على تقديم أفضل الخدمات وأجودها إلى أفراد الجمهور بالرد على المكالمات والبلاغات الواردة والاستجابة السريعة لها وتحويل البلاغ فوراً إلى الجهات المختصة، مثمناً المهام التي تؤديها غرفة العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة المجهزة وفق أحدث النظم العالمية وعلى أهبة الاستعدادات لتلبية جميع نداءات الجمهور بالرد على جميع المكالمات الواردة بسرعة قصوى وتحريك الدوريات وسيارات الإسعاف والإنقاذ والجهات المختصة كلاً حسب اختصاصه فور ورود البلاغات.

وأوضح أن غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة تسعى إلى تمتين التواصل مع الجمهور بما يعزز شعورهم بالأمن والأمان تطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة إلى الجمهور، مشيدا بالكوادر العاملة في غرفة العمليات المركزية المؤهلة وذات الكفاءة العالية في تلقى البلاغات على اختلاف تصنيفاتها على مدار الساعة، داعياً أفراد الجمهور إلى عدم التردد والإسراع في طلب المساعدة التي تقع ضمن اختصاص شرطة رأس الخيمة.

وأشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالجهود المبذولة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لضمان انسيابية الحركة المرورية، مثمناً التعاون المثمر من قبل أفراد الجمهور في الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية واتباع إرشادات رجال المرور المنتشرين في جميع أنحاء الإمارة، مؤكداً بأنه تم التعامل مع كافة الحالات والنداءات في زمن قياسي.