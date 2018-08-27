«دبي الإسلامي» يقدم 5 ملايين درهم لمتضرري فيضانات كيرالا

المصدر: ■ دبي - البيان

قدم بنك دبي الإسلامي مساهمة بقيمة 5 ملايين درهم لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وذلك دعماً لجهود المؤسسة التي تقوم بها لإغاثة آلاف المتضررين من الفيضانات في ولاية كيرالا بجنوب الهند إثر الأوضاع الصعبة التي يعيشونها من آثار الفيضانات المدمرة التي هي الأكبر خلال قرن راح ضحيتها حتى الآن المئات وأسفرت عن تضرر وتهجير مئات الآلاف من السكان من مساكنهم، وتقيم المؤسسة برنامجاً إغاثياً يحتوي على المساعدات العاجلة من المواد الإغاثية والغذائية الأساسية.

صرح بذلك المستشار إبراهيم بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والذي أضاف: «أن جهود المؤسسة الإغاثية تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء الهنود في ولاية كيرالا من أجل تخفيف معاناتهم وانطلاقاً من واجب دولة الإمارات العربية المتحدة الأخوي والإنساني تجاه أشقائها وأصدقائها من الدول الصديقة في مثل هذه الظروف العصيبة، وكانت المؤسسة قد خصصت ميزانية قدرها 2 مليون درهم لتنفيذ البرامج الإغاثية العاجلة للمتضررين هناك».

تعاون

وقال بوملحه: «إن التعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وبنك دبي الإسلامي قائم منذ فترة طويلة في مشاريع خيرية كثيرة داخل الدولة وخارجها، موضحاً أن هذه المساهمة السخية مخصصة بالكامل لإغاثة الأشقاء الهنود في كيرالا».

وبين بوملحه: «أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تقوم بدور كبير في تقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين من فيضانات كيرالا منذ صدور توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء الهنود في ولاية كيرالا، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الذي يقوم به بنك دبي الإسلامي لدعم جهود العمل الخيرى والإنساني الذي تقدمه مؤسسات وجمعيات العمل الخيري بالدولة، ومؤكداً في الوقت ذاته أن بنك دبي الإسلامي يعتبر الشريك الاستراتيجي للمؤسسة حيث تعبر هذه الشراكة عن إحساس المسؤولين في البنك بأهمية هذه الأعمال الخيرية وتفهمهم لضرورة دعم العمل الخيري والإنساني والجهود الإغاثية».

توجيهات

ومن جانبه قال عبد الرزاق العبد الله رئيس إدارة الخدمات المجتمعية في بنك دبي الإسلامي: «بناءً على توجيهات معالي محمد إبراهيم الشيباني رئيس مجلس إدارة البنك والدكتور عدنان شلوان رئيس المجموعة بضرورة الاستجابة السريعة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة وانطلاقاً من الرسالة السامية التي يقوم عليها بنك دبي الإسلامي في دعم الجهود الإنسانية التي تقوم بها المؤسسات الخيرية الإماراتية في إغاثة المتضررين من الفيضانات في كيرالا، جاءت مساهمة البنك بمبلغ 5 ملايين درهم لتكون داعماً لهذه الجهود الطيبة».

عون

وأوضح عبدالرزاق العبدالله أن مد يد العون والدعم في تقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء المتضررين من فيضانات كيرالا وتخفيف معاناتهم هي من الأهداف والمبادرات الإنسانية المجتمعية التي يحرص بنك دبي الإسلامي على تبنيها، مشيراً إلى أنه استشعاراً من مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي بما يعانيه الأشقاء الهنود في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بهم قدمت هذا الدعم حتى يكون معيناً في تنفيذ هذا البرنامج الإنساني الذي تنفذه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.