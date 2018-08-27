الإمارات الأولى عالمياً في خدمات الرهن العقاري رقمياً

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

حققت الإمارات الريادة على مستوى العالم كونها أول دولة تقدم خدمات الرهن العقاري رقمياً عبر منصة خدمات ذكية، وضمن هذا الإطار أصدرت بلدية أبوظبي بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي أول شهادة رهن عقاري رقمية على مستوى العالم، وذلك ثمرة لنجاح المشروع المتكامل والشامل للتحول الرقمي للخدمات، والذي تنفذه دائرة التخطيط العمراني والبلديات وفقاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة، وحرصها على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، ووصولاً إلى أعلى المستويات العالمية، وتحقيقاً لتطلعات المتعاملين، ودعماً للنهضة الحضارية الشاملة والتنمية المستدامة التي تعيشها الإمارات على كل الصعد.

دعم

من جانبه أكد سيف بدر القبيسي رئيس لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات أن هذه الخطوة الجبارة المتمثلة بإصدار بلدية مدينة أبوظبي أول شهادة رهن عقاري رقمية على مستوى العالم تعد ثمرة للدعم والحافز الكبير، الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أثناء زيارة سموه البلدية، وتزويدنا بالطاقة والقدرة على التصميم لبلوغ هدف التحول الرقمي، ومنذ ذاك اليوم تفي البلدية بوعودها، وتسير على طريق التحول الرقمي بشكل متصاعد ومنهجي، وما إصدار شهادة الرهن العقاري الرقمية الأولى عالمياً إلا نتيجة وانعكاس لهذا الخط التطويري الشامل الذي تنتهجه دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ووفاء للوعود الناجزة التي قطعناها أمام قيادتنا الرشيدة.

تجسيد روح القوانين

على الصعيد ذاته رفع المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات في بلدية مدينة أبوظبي التهاني والتبريكات إلى جميع مؤسسات الدولة ودوائرها على هذا الإنجاز العالمي، مؤكداً أن تحقيق بلدية مدينة أبوظبي هذا السبق والريادة يأتي ضمن سلسلة النجاحات التي تحققها الإمارات من خلال مؤسساتها، التي تشكل وحدة متناغنة ومتناسقة تسعى إلى تقديم الإمارات إلى العالم كونها مثالاً مشرفاً ونموذجاً عالمياً فريداً في التنمية والتطور والحضارة، ومسيرة مكللة بالنجاحات والتميز وصولاً إلى الصفوف الأولى عالمياً.

وأضاف المنصوري أن تطوير الأداء العام للبلدية وخصوصاً على الصعيد الرقمي في مجال تنظيم ودعم السوق العقارية يأتي انعكاساً وتجسيداً للقانون رقم 3 لسنة 2015 والخاص بتنظيم السوق العقارية، حيث عملت البلدية على تفعيل هذا القانون من خلال اتخاذ الإجراءات الرائدة والعصرية، والتي من شأنها الارتقاء بالخدمات، وتأتي خدمة الرهن العقاري الرقمية نتيجة مشرفة لمشروع التحول الرقمي التي يترتب عليها فوائد كثيرة تخدم جميع الأطراف العاملة في الحقل العقاري.

وقال المنصوري: ما قبل نجاح بلدية مدينة أبوظبي بإصدار أول شهادة رهن عقاري رقمياً ليس كما بعده؛ حيث اختصرت البلدية بهذه الخدمة رحلة المتعامل والبنك وجميع الأطراف المعنية بالرهن العقاري، ووفرت عليهم مسألة الحضور الشخصي لإنجاز معاملة الرهن، بل وأتاحت لهم عبر منصة (سمارت هب) إنجاز معاملة الرهن العقاري متى ما شاؤوا وأينما كانوا على مستوى العالم وبكل يسر وسهولة.

وأضاف المنصوري أن البلدية نجحت حتى الآن باستقطاب ستة بنوك ومؤسسات مالية للانضمام إلى نظام الرهن العقاري الرقمي شركاء ومزودي خدمة وهم: بنك المشرق، بنك أبوظبي الأول، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، وشركة أبوظبي للتمويل، وبنك دبي الإسلامي .

وقال: إن بلدية مدينة أبوظبي وبمبادرة منها قامت بتطوير نظام رقمي لتسجيل الإجراءات الخاصة بالرهن العقاري يعرف باسم «نظام الرهن الإلكتروني e-mortgage» وبهذا تكون الإمارات الأولى عالميا التي تستخدم هذا النظام، وذلك بهدف تسجيل الرهون العقارية وتعديلها وفكها، كما يمكن استخدام النظام في العديد من الخدمات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قروض الإسكان، التمويل التجاري، الرهن الحيازي، الرهن التأميني، وتقديم طلبات إنشاء رهن .

تعزيز

عززت بلدية أبوظبي نظام الرهن العقاري رقمياً بمنظومة من الأمان والشفافية والسرية والضمان، وذلك باستخدام أفضل البرامج الحمائية القادرة على حفظ سرية المعلومات، وخصوصيتها وضمان عدم وقوعها في أي أيد أو طرف آخر، مشيراً إلى أن الدخول إلى نظام الرهن العقاري الرقمي يتطلب أولاً الدخول في منصة (سمارت باس) والتسجيل في (سمارت هب) ومن ثم يمكن للأطراف المعنية الدخول إلى تطبيق النظام وإنجاز المعاملات باستخدام الهوية الشخصية والبصمة، وذلك حرصاً من البلدية على توفير مظلة من الأمن والأمان لمستخدمي هذا النظام العالمي في مجال الرهن العقاري.

نجاحات في مشروع التحول الرقمي

أكد أحمد عبد الصمد الحمادي مدير إدارة التخطيط التقني في البلدية أن بلدية مدينة أبوظبي كانت قد حققت نجاحات كبيرة في مشروع التحول الرقمي للخدمات، حيث شهد شهر أبريل الماضي من العام الحالي إطلاق أربع خدمات رقمية شملت (سند ملكية، شهادة أملاك، شهادة بحث، مخطط أرض)، وذلك ضمن إطار خطتها لتحويل جميع خدماتها إلى خدمات رقمية مع نهاية العام الحالي 2018 وفقاً لاستراتيجية تستهدف الارتقاء المستمر بأداء القطاعات والإدارات على صعيد الخدمات المقدمة إلى المجتمع.

كذلك طورت البلدية نافذة الخدمات الموحدة والتي تشمل 12 خدمة رقمية لتتلاءم مع الخدمات الجديدة .

وفي شهر يونيو من العام الحالي أطلقت البلدية كذلك 11 خدمة رقمية جديدة على مستوى بلديات إمارة أبوظبي (بلدية مدينة أبوظبي، بلدية العين، بلدية الظفرة) .

أما شهر يوليو فقد شهد إطلاق دائرة التخطيط العمراني والبلديات 13 خدمة رقمية جديدة،كما سخرت الدائرة- لأول مرة- الذكاء الصناعي (AI) وتوظيفه في خدمة المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الأداء في تقديم الخدمات.

وتشمل الخدمات الرقمية 10 خدمات مخصصة للشركات و3 خدمات للأفراد .

أما الخدمات المخصصة للأفراد فهي: تسليم زوايا الأراضي المؤقتة، معاينة تقريبية لموقع الأرض، تحديد اتجاه القبلة.