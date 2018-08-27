«طرق دبي» تحقق 12.6 غيغا واط/‏ ساعة وفراً كهربائياً العام الماضي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها حققت وفراً كهربائياً بلغ 12.6 غيغا واط/‏‏ ساعة، خلال العام الماضي 2017 إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بإجمالي 5.430 أطنان، الأمر الذي يواكب الهدف الاستراتيجي للهيئة بالعمل على إيجاد بيئة مستدامة من خلال ترشيد الطاقة.

وأوضحت المهندسة ميثاء بن عدي المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق أنه تم اعتماد خطة تطبيق عمليات إحلال وحدات إنارة الطرق التقليدية HID بأخرى من نوع LED، بعد النجاح الذي حققته مؤسسة المرور والطرق في تحقيق وفر كهربائي يفوق 50%، من خلال المشاريع التجريبية لإحلال إنارة الطرق الحالية بأخرى من نوع LED في مناطق عدة بإمارة دبي.

وأكدت التزام الهيئة بتحقيق رؤية حكومة دبي في التنمية المستدامة بوضع خطط واضحة لترشيد الطاقة، وأن مبادرة تطبيق عمليات إحلال وحدات إنارة الطرق التقليدية HID بأخرى من نوع LED، تأتي ضمن مبادرات المؤسسة لترشيد الطاقة، ومنها عمليات الإطفاء الجزئي في المناطق السكنية، وتعديل ساعات العمل لإنارة الطرق مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأمن والسلامة لمستخدمي الطرق.

وفر

وأضافت بن عدي: إنه من المتوقع ازدياد الوفر الكهربائي خلال عام 2018 ليصل إلى ما يقارب 22غيغا وات/‏‏ ساعة، أي بمعدل يقارب 100% من الوفر المحقق خلال عام 2017، مشيرة إلى أهمية نشر الممارسات البيئية الإيجابية، ما يؤدي إلى إحداث تغير ملموس على المستوى البيئي والاقتصادي والمجتمعي.