«أخبار الساعة»:الإمارات تولي القطاع السياحي أولوية كبيرة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن الاهتمام بالقطاع السياحي في الإمارات عموماً، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، يحتل أولوية كبيرة ومتقدمة في السياسات الرامية إلى تنويع الاقتصاد، ورفد الخزينة العامة بمزيد من المداخيل التي تسهم في عملية النمو، وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة، لما للإمارة من ميزة تنافسية استطاعت تحقيقها على مدى السنوات الماضية في صناعة سياحة الترفيه التي أثبتت حضورها وتميزها، في ظل توافر البنى التحتية المتميزة، والموارد البشرية الكفؤة، والتخطيط الاستراتيجي الذي أثبت نجاحه في إسعاد المواطنين والمقيمين في الإمارة، حيث الرفاه والازدهار هما أهم أهدافها على الدوام.

وأضافت، في افتتاحيتها تحت عنوان «حضور عالمي لأبوظبي في صناعة السياحة»، أن إدراج مجلة التايم «اللوفر أبوظبي» و«وارنر براذرز» من الإمارات، ضمن أفضل 100 مكان في العالم لعام 2018، يعبّر عن براعة إمارة أبوظبي في توظيفها كل الإمكانات والوسائل التي جعلت منها اسماً عالمياً في صناعة سياحة الترفيه، ذلك أن القائمة التي أدرجتها المجلة، تضم معالم مختلفة في أماكن متفرقة في دول عالمية عدة؛ يصل عددها إلى 48 دولة من مختلف قارات العالم، قائلةً إن دولة الإمارات قد ضخّت جزءاً من ثروتها لتشييد صروح باهرة وإقامة جزر اصطناعية وناطحات سحب فريدة، وينطبق هذا الأمر على متحف «اللوفر أبوظبي» الذي افتتح عام 2017، ومدينة «عالم وارنر براذرز» الترفيهية في يوليو من العام الجاري، وهو الأمر الذي سيسهم في تحويل أبوظبي إلى عاصمة ثقافية.

وأوضحت أن إمارة أبوظبي، بتوجيهات القيادة الرشيدة، ممثلةً بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بذلت جهوداً جبارة، وخصّصت إمكانات مالية ضخمة، في سبيل تحقيق الرفاه والسعادة للناس، لا بل تحقيق هاتين القيمتين لكل الزائرين والسياح القادمين إلى أرض دولة الإمارات، إذ يضم متحف «اللوفر أبوظبي» تحفاً وروائع فنية من إبداع أشهر الفنانين العالميين وأعرق الحضارات التي مرت بتاريخ البشرية.

كما تعدّ مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي» الترفيهية، التي افتتحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، باعتبارها المدينة الترفيهية المغلقة الأولى من نوعها في العالم، والمُقامة على مساحة تزيد على 1.65 مليون قدم مربعة، على جزيرة ياس، تأكيداً لأن القيادة الرشيدة لا تدّخر جهداً في جعل الإمارات الوجهة الأولى لاستقطاب السياحة والاستثمار.