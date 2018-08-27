«الطرق» تتلقى عروض تحديث طريق دبي العين

المصدر: ■ دبي - أشرف رفيق

تلقّت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عروض الشركات لتحديث طريق دبي - العين.

وقالت مجلة ميد إن أقل العروض قُدّمت من شركة غنتوت للنقل والمقاولات العامة، وقيمته 320 مليون دولار، ثم شركة وادي أدامز بـ365 مليون دولار، فشركة مابا جونال التركية بـ379 مليون دولار، ومؤسسة الصين للإنشاء والهندسة بقيمة 471 مليون دولار.

وكانت الهيئة قد طرحت مناقصة الطريق أول مرة في عام 2016، وكان أقل عرض مقدم وقتها من شركة النابودة للمقاولات بقيمة 941 مليون درهم (256 مليون دولار)، وتقدمت أيضاً في ذلك العام شركة وادي أدامز بعرض قيمته 1.2 مليار درهم، وتوفر شركة «سي دي إم سميث» الأميركية الخدمات الاستشارية للمشروع.