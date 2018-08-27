رفع قدرة محطة ضخ المياه في «اليلايس5» إلى 36 مليون غالون يومياً

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن رفع القدرة الاستيعابية لمحطة ضخ المياه في منطقة اليلايس 5 في دبي، لتصل هذه القدرة إلى 36 مليون غالون من المياه يومياً، وبتكلفة تصل إلى 45,516 مليون درهم، وذلك بهدف رفع كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي، واشتمل المشروع على توريد وتركيب واختبار وتدشين مضخات مائية وأعمال كهروميكانيكية مرتبطة بها في أعمال توسعة محطة الضخ.

معايير

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تسير الهيئة وفق خطتها الاستراتيجية، التي تشكل جزءاً حيوياً من رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، حيث تعمل على إنشاء بنية تحتية لشبكات المياه وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والاعتمادية والتوافرية للوفاء بمختلف المتطلبات الحالية والمستقبلية لكل نواحي التنمية في الإمارة، وذلك من خلال رفع كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي».

وأضاف: «تعمل الهيئة على تحقيق تطلعات المتعاملين وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والسلامة، حيث تعتمد أحدث وأكفأ التقنيات لإنتاج ونقل وتوزيع المياه بأعلى المعايير العالمية، وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة في الوقت الحالي 470 مليون جالون مياه محلاة يومياً».

يشار إلى أنه بلغ متوسط الاستهلاك اليومي للمياه في دبي عام 2017 نحو 322 مليون جالون يومياً، بينما بلغ معدل الاستهلاك الذروي في صيف 2017 نحو 362 مليون غالون يومياً.