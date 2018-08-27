شرطة دبي والمركز العالمي للمنظمات الصحية يتبادلان الخبرات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تومي هاتشنسون، المدير العام للمركز العالمي للمنظمات الصحية، ضمن زيارة تهدف إلى الاطلاع على ممارسات شرطة دبي في تأمين صحة وسلامة الموظفين وتحقيق سعادتهم. وذلك في مبنى أكاديمية شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي، والعقيد الدكتور تميم محمد الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات.

تعاون

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات العالمية وتطوير الشراكات لتحقيق أفضل بيئة عمل صحية في المجال الأمني.

واكد اللواء عبد الله المري، خلال اللقاء، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التعاون والشراكة مع جميع الهيئات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص داخل وخارج الدولة فيما يخص المصلحة العامة بينها وبين تلك الجهات.