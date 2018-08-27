أمل القبيسي تبحث تعزيز التعاون مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، فيرنر أمون نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا رئيس لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للبرلمان النمساوي والوفد المرافق له.

ورحبت معاليها في بداية اللقاء بالوفد الزائر، حيث أكدت أهمية تعزيز وتطوير التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية البرلمانية الأوروبية في ضوء العلاقات المتميزة المبنية على أسس متينة من الاحترام المتبادل بين دولة الإمارات ودول أوروبا.. مشيرة إلى العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا على مر السنين، مما يؤكد متانة هذه العلاقات وتطورها الدائم، ويعكس مدى التنسيق المتبادل بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين. جرى خلال اللقاء - الذي حضره أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي - بحث علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والنمسا، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إلى جانب استعراض عدد من القضايا والتطورات الراهنة في المنطقة وجهود البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب.

من جانبه هنأ فيرنر أمون معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي بمناسبة فوزها برئاسة المجموعة البرلمانية الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف في الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تسعى لبناء شراكة دولية لمكافحة الإرهاب ترتكز على تحقيق أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول وتطوير الجهود والإجراءات المشتركة في مواجهة الإرهاب والتطرف.