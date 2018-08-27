بحث التعاون بين مجلس الإمارات للشباب وصندوق الوطن

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

نظم مجلس الإمارات للشباب لقاء مع المسؤولين في صندوق الوطن، لبحث آليات دعم الشباب الإماراتيين الذين سيشاركون في الوفد، الذي يمثل شباب الإمارات في جمعية الشباب التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال فترة البرنامج الذي يعقد سنوياً بالولايات المتحدة.

وقالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «يقدم شباب الإمارات خلال مشاركاتهم العالمية، ولا سيما ضمن فعاليات جمعية الشباب التابعة للأمم المتحدة صورة إيجابية عن واقع الشباب في دولة الإمارات، وعلى الاهتمام الكبير الذي يحظون به من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والتي حرصت على تقديم جميع أنواع الدعم والتمكين للشباب ليتمكنوا من المساهمة الفاعلة في تطور المجتمع وليكونوا قادة المستقبل القادرين على تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في جميع المجالات إقليمياً وعالمياً».

أفكار

وبينت معاليها أن شباب الإمارات ومن خلال مشاركتهم في الفعاليات العالمية تمكنوا من طرح رؤاهم وأفكارهم، ومشاركتها مع نظرائهم من الشباب من جميع دول العالم، والحرص على تقديم مقترحات لوضع آليات للعمل المشترك لابتكار الحلول للتحديات، التي تواجه الشباب على المستوى العالمي، وتقديم التصورات المستقبلة التي تمكن الشباب من توظيف طاقاتهم وقدراتهم لخدمة مجتمعاتهم وتعزيز عمليات التطور والتنمية فيها.

تعاون

ومن جهته قال محمد القاضي مدير عام صندوق الوطن: نحن سعداء بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب للعمل معاً على استكشاف الموهوبين وقادة المستقبل، والمساهمة في تزويدهم بالمهارات وإعدادهم ليكونوا أكثر خبرة وقدرة على تمثيل دولة الإمارات في المنظمات والمؤسسات العالمية، وإظهار صورتها الحضارية المشرّفة على جميع الصعد، وإبراز تجربتها الرائدة في تمكين الشباب والاستثمار فيهم، ويعكس المقومات التي تتحلى بها الكفاءات والكوادر الإماراتية، ومدى جاهزيتها للمنافسة على الوظائف المهنية في المنظمات الدولية.

وتم خلال اللقاء استعراض دعم صندوق الوطن لبرنامج قادة المستقبل، الذي يسهم في دعم الكفاءات الإماراتية الشابة للعمل في المنظمات الدولية، وبحث دعم برنامج مشاركة شباب الإمارات في جميعة الشباب التابعة للأمم المتحدة، نظراً للدور الكبير الذي يقوم به الشباب في خدمة المكانة المميزة لدولة الإمارات عالمياً، وليكونوا سفراء لبرنامج الصندوق المختلفة.

وبدورهم عبر أعضاء المجالس من الشباب عن فخرهم في المشاركة في هذا البرنامج مع التأكيد على امتلاكهم جميع القدرات والإمكانات لتمثيل دولة الإمارات في المحافل العالمية، ونقل الصورة الصحيحة عنها وعن شبابها، إضافة إلى تشجيع الشباب الإماراتي لتمثيل بلادهم أينما كانوا.