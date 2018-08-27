عبد الرحمن العور: الدولة مكّنت المرأة علمياً وعملياً

المصدر: Ⅶ دبي - مرفت عبد الحميد

أشاد الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالاهتمام الرسمي الكبير الذي تحظى به المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل عام، والمرأة العاملة على وجه الخصوص، وقال إن الدولة عملت على تمكينها علمياً وعملياً، وإشراكها في كل المجالات.

وأضاف بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يأتي في الــ28 من أغسطس من كل عام: (كانت المرأة وما زالت محور اهتمام قيادتنا الرشيدة، وذلك منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له «بإذن الله تعالى» الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث يحمل شعار المناسبة لهذا العام معاني التقدير لدوره الكبير في دعم المرأة. وأشار إلى أن الدولة أولت المرأة أهمية قصوى إيماناً منها بأهمية الدور الذي تلعبه في تعزيز مكتسبات الاتحاد وإنجازاته.