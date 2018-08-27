وزارة الصحة تطلق حزمة خدمات في الرعاية النفسية

المصدر: دبي - البيان

كشف الدكتور يوسف محمد السركال، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المستشفيات عن إطلاق حزمة خدمات صحية مبتكرة ومشاريع هي الأولى من نوعها على مستوى العالم في مجال الصحة النفسية، كما وضعت خطة للارتقاء بالخدمات وتعزيز التوعية وتطوير الممارسات الطبية وتثقيف المرضى والمجتمع في مجال الأمراض النفسية ومنها دمج مكون الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية، وتقديم خدمات الصحة النفسية المجتمعية للتقليل من مخاطر الانتكاس والتمكين الاجتماعي والنفسي والمهني للمريض النفسي، إضافة إلى توفير وحدات متخصصة للطب النفسي للتعامل مع الحالات الحادة في جميع المستشفيات العامة، وتوفير خدمات متخصصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وتطوير خدمات علاج وتأهيل لمرضى الإدمان.

وشدد السركال على أهمية الصحة النفسية كجزء من الرعاية الأولية، حيث تعمل الوزارة على دمج الرعاية النفسية في الرعاية الصحية الأولية، وتدريب الأطباء والعمل على بناء الشراكات العالمية مع جهات مختلفة معنية بتنفيذ البرامج التأهيلية لمساعدة المريض النفسي على الاندماج في المجتمع والاعتماد على النفس وتقديم الدعم له. ولفت السركال إلى إطلاق الوزارة مجموعة من المبادرات الخاصة بالصحة النفسية للارتقاء بخدمات هذا القطاع الصحي، بما يتماشى مع السياسة الوطنية الموحدة للصحة النفسية التي جاءت لضمان حقوق الأفراد ممن يعانون الأمراض النفسية، من خلال تطبيق أعلى المعايير والأنظمة العالمية.

وتتضافر جهود الوزارة لضمان تحسين جودة الخدمات المتوفرة بالتوافق مع تدخلات قائمة على الأدلة العلمية، عالية المردودية ومناسبة ثقافياً، كتوفير الأدوية النفسية الأساسية بشكل ثابت ومستمر، وتنمية وتأهيل الموارد البشرية في مجال الصحة النفسية، وتعزيز برامج الوقاية والاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية، حيث يأتي ذلك عبر تعزيز الوزارة لمختلف برامج التوعية بالصحة النفسية للتقليل من النظرة السلبية تجاه المرض النفسي وتصحيح المفاهيم المتعلقة بالصحة النفسية.