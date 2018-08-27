أكاديمية العلوم الشرطية تستقبل الدفعة 22 من الطلبة الضباط

المصدر: الشارقة- البيان

شهد العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة صباح أمس بقسم معهد الشرطة بمنطقة الخضيرة بالذيد، استقبال منتسبي الدفعة 22 من الطلبة الضباط، وذلك بحضور عدد كبير من الضباط والمدربين العاملين بالأكاديمية.

ورحب العقيد العثمني بالطلبة المستجدين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مشدداً على أهمية المرحلة الأساسية في مسيرة الطالب الضابط من حيث بناء القدرات الجسدية والاستعداد النفسي لتلقي التدريبات النظرية والعملية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تستقبل اليوم مجموعة من خيرة شباب الإمارات والذين تم اختيارهم بمعايير مفاضلة دقيقة لينضموا إلى أقرانهم من الدفعات السابقة، والتي تستكمل دراستها بالأكاديمية، لينضموا الى جهاز الشرطة ويؤدوا دورهم وواجبهم في خدمة هذا البلد والحفاظ على أمنه واستقراره وحماية مكتسباته.

وأوضح العقيد العثمني أن الفترة الأولى من الحياة العسكرية هي فترة هامة، وتشكل النواة التي سيغرس فيها تقاليد الحياة العسكرية في نفوس الطلبة، لافتاً إلى أن مرحلة الإعداد الحالية والتي ستمتد لمدة 45 يوماً، قد تم تصميمها وإعدادها وفقا لدراسات علمية وبناء على خبرات متراكمة يتم تطويرها وتحسينها منذ ما يقارب 32 عاماً هو عمر معهد الشرطة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدفعة الجديدة من الطلبة الضباط تعتبر الأولى التي ستنال عقب تخرجها شهادتي بكالوريوس واحدة في العلوم الشرطية، وأخرى بكالوريوس تطبيقي.