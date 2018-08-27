شراكة بين المختبر المرجعي الوطني و«كينغز كوليدج لندن» بالإمارات

المصدر: ■ أبوظبي ـ البيان

وقّع المختبر المرجعي الوطني، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار والتي تدار من قبل شركة المختبرات، ومستشفى كينغز كوليدج لندن في الإمارات اتفاقية شراكة حصرية، يقوم بموجبها المختبر المرجعي الوطني بتوفير خدمات المختبرات الطبية الشاملة لجميع منشآت مستشفى كينغز كوليدج لندن الطبية والجراحية في الدولة، بما في ذلك المنشأة الجديدة المتخصصة المقرر افتتاحها في الربع الأول من عام 2019 في تلال دبي بسعة 100 سرير، إضافة إلى المنشأة الأخرى التي تم افتتاحها حديثاً في مرسى دبي.

خدمات

وستتضمن خدمات المختبر المرجعي الوطني ـ التي تشمل التخطيط، والتركيب، وإدارة العمليات، والإشراف على المختبرات، بالإضافة إلى توفير قائمة من الفحوصات والاختبارات الشاملة التي تضم أكثر من 4.700 فحص واختبار ـ حصول جميع مرضى مستشفى كينغز كوليدج لندن في الإمارات على أفضل الخدمات والفحوصات والاختبارات المختبرية ذات معايير عالمية.

وقال عبد الحميد عبيسي، الرئيس التنفيذي للمختبر المرجعي الوطني «إن أولويتنا في هذا المشروع المشترك هو تقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية لكل مريض يتم علاجه، بدءاً من الاختبارات التشخيصية عالية الجودة التي تعطينا توجيهاً واضحاً لعلاج المرضى بشكل أفضل. وكوننا نعتبر من أفضل المختبرات وأكثرها شهرة في المنطقة، يسعدنا التعاون مع مستشفى يتمتع بمستويات عالية من المعايير المتميزة في علاج المرضى، حيث نتشارك في سعينا لتوفير نتائج مختبرية موثوقة وسريعة اعتماداً على أحدث التقنيات».

تعاون

من جهته، قال الدكتور جوري راماناثان، استشاري أمراض النساء والتوليد وأخصائي الطب الجنيني ورئيس الخدمات الطبية في مستشفى كينغز «إن تجربة المريض هو في صميم ما نقوم به في مستشفى كينغز. ويسعدنا أن نتشارك مع مختبر يمتلك القدر نفسه من الشغف من خلال وضع المريض في محور اهتمام عمله. ويركز أطباؤنا على تقديم الوصفات الطبية التي يحتاجها المريض فعلاً، وذلك جزء من التزامنا في منهجية مستشفى كينغز القائمة على المعاينة المباشرة. ومن أجل القيام بذلك، نحتاج إلى نتائج مختبرية فعّالة وموثوقة، وبإمكاننا الاستفادة من المختبر الحديث للحصول على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، مما يرتقي بجودة الخدمات التي يتلقاها المرضى».

وتقوم الشراكة بتوسيع شبكة معامل المختبر المرجعي الوطني في الإمارات إلى 11 مختبراً، بما في ذلك مختبران مرجعيان مملوكان للمختبر المرجعي الوطني وتسعة مختبرات في المستشفيات أو المراكز الطبية التي يديرها المختبر.