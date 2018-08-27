عهود شهيل: الإماراتيات مثال يحتذى به في العطاء

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

قالت عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، إن الإماراتيات كُن ولايزلن مثالاً يحتذى به في العطاء، «فخلف كواليس البيوت سطرت أمهاتنا أروع قصص النجاح، وفي ميادين العمل ترى النساء الإماراتيات يعملن بشغف دون كلل أو ملل وقد وضعن نصب أعينهن بناء الوطن غاية وهدفاً لا بد من تحقيقه».

وأكدت أن النجاح الباهر الذي حققته المرأة في مجتمعنا ما هو إلا ترجمة للنهج الذي رسمه الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب دعم القيادة الرشيدة للمرأة، مثمنةً جهود صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، لقضاياها، وحرص سموه على تقديرها والاحتفاء بها، واعتبارها أساس النجاح في بناء الوطن ورفعته وازدهاره.