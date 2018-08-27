المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة في مقر الوزارة بدبي، بشأن التعاون في مجال ترسيخ مبادئ الاستدامة في القطاعين العام والخاص.

وشهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، مراسم توقيع الاتفاقية التي وقعها من جانب الوزارة المهندس سيف محمد الشرع، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، بينما وقع من جانب شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، علي محمد الجاسم الرئيس التنفيذي للشركة.

وتعليقاً على التوقيع، أكد المهندس سيف الشرع: «أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من الحرص المشترك بين الطرفين على تحقيق رؤية الإمارات 2021، وتنفيذاً لأجندة الإمارات الخضراء 2030، وتطبيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق بتعزيز مبدأ الشراكة والتعاون حول دمج الاستدامة في القطاعين العام والخاص من خلال إشراك رجال الأعمال في الدولة في سلسلة التوريد المتنوعة من المؤسسات المالية ومقدمي التكنولوجيا والخدمات عبر مراحل تطور المشاريع».

جهود

ومن جانبه ثمن علي محمد الجاسم جهود وتوجهات وزارة التغير المناخي والبيئة، وحرصها على تحقيق الرؤى الخضراء والاستدامة، مؤكداً حرص شركة الاتحاد لخدمات الطاقة وسعيها لتنفيذ المشاريع الخضراء والشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة والتعاون معها بما يواكب تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات للاستدامة 2030.