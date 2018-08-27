«مساندة» تنجز 3 مشاريع طرق داخلية في العين بـ 353.3 مليوناً

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تنفذ شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» ثلاثة مشاريع للطرق الداخلية بمواقع متفرقة في مدينة العين متمثلة في المراحل الثلاث 21، 22، 23، وذلك بكلفة تتجاوز 353.3 مليون درهم، حيث من المتوقع الانتهاء من إنجاز المرحلة 22 في أكتوبر من العام الحالي، وإنجاز أعمال المرحلتين 21 و23 في أغسطس من العام 2019.

وقال المهندس صالح الشيبة المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الطرق والبنية التحتية بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»: إن هذه المشاريع يجري تنفيذها في إطار حرص الشركة على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

اهتمام

وأشار إلى أن هذه المشاريع تحظى بالاهتمام والمتابعة الدؤوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتناول المزروعي، تفاصيل المشاريع الثلاثة للطرق الداخلية في العين قائلاً: «إن المرحلة 21 بدأ العمل بها في أغسطس من العام 2017، على أن يتم تسليمها في أغسطس من العام 2019»، مشيراً إلى أن كلفة المشروع تتجاوز 127.48 مليون درهم، وأن مساحته تتجاوز 1.853 مليون متر مربع، فيما بلغت نسبة الإنجاز حالياً نحو 43.2%.

وأوضح المزروعي، أن المشروع يتضمن أعمال الطرق الداخلية مع البنية التحتية، مثل الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار ومياه الشرب وإنارة الطرق الداخلية وشبكة طرق داخلية بطول 38 كيلو متراً تخدم 776 قسيمة، موزعة على 13 منطقة هي: (زاخر 1- زاخر 2- الصاروج 22- الصاروج 58- الظاهر 5- الظاهر 55 منطقة 1- الظاهر 55 منطقة 2- الظاهر 33- العقابية 21- أم غافة منطقة 1- أم غافة منطقة 2- مزيد 4 +53- مزيد 57).

ونوه بأنه تم التنسيق مع عدة جهات مثل بلدية مدينة العين ودائرة النقل وشركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي للصرف الصحي لإنشاء الطرق الداخلية وصرف مياه الأمطار وإنارة الطرق وشبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الشرب، إضافة إلى تمديد القنوات المستقبلية لخطوط الكهرباء الأرضية.

ترشيد الاستهلاك

واستكمل المزروعي تفاصيل المشاريع بالقول: إن (المرحلة 22) من مشروع إنشاء طرق داخلية في مناطق مختلفة متفرقة بمدينة العين بدأ العمل بها في ديسمبر من عام 2016، وذلك على مساحة 350 ألف متر مربع وبكلفة تتجاوز 113.71 مليون درهم .

ولفت إلى أنه تمت مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل تكلفة التشغيل طبقاً للتوجه السائد، حيث تم استخدام أجهزة الإنارة الموفرة للطاقة (LED) في المشاريع الثلاث 21، 22، 23 في تصميم شبكة الإنارة بالمشروع، مشيراً إلى أن عدد العمال في المشروع بلغ 309 عمال، فيما بلغت نسبة الإنجاز الكلية لهذه المرحلة 69%.

واشتمل المشروع على تنفيذ أعمال الطرق وشبكات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار وشبكات المياه والصرف الصحي وأعمال إنارة الطرق التي تخدم 432 قسيمة، موزعة على 8 مناطق هي: الشويب - الهير- مدينة ناهل- الطوية - الشعيبة –الهيلي- فلج هزاع –المويجعى)، حيث سيتم تزويد مناطق المشروع العديدة بكافة خدمات البنية التحتية، لتصبح مناطق متكاملة الخدمات لقاطنيها، لتحقيق أعلى مستويات الراحة والرفاهية والأمان لسكانها.

14 موقعاً

وبشأن «المرحلة 23» من مشاريع الطرق الداخلية بمواقع متفرقة في منطقة العين، أوضح المزروعي أن المشروع بدأ العمل به في أغسطس من العام الماضي ويستغرق إنجازه 24 شهراً وبكلفة تتجاوز 112.1 مليون درهم ويغطي المشروع كافة أعمال البنية التحتية لخدمة 438 قطعة سكنية جديدة وموزعة على 14 منطقة بالعين، فيما بلغت نسبة الإنجاز 34%. ويتكون المشروع من 14 موقعاً تقع في منطقة العين –رماح 28، رماح 29، اليحر 15، اليحر 16، اليحر17، اليحر18، اليحر19، اليحر20، اليحر21، اليحر35، اليحر41، السلامات 3، المرخانية 23، وشارع بن حمودة.

ويشتمل المشروع على طرق بطول 22.3 كم، وخطوط صرف مياه أمطار، خطوط صرف صحي، خطوط مياه شرب، و720عمود إنارة طرق، بحيث تكون مناطق متكاملة الخدمات لقاطنيها، لتحقيق أعلى مستويات الراحة والرفاهية والأمان لسكانها.

تطوير

أكد المهندس عبدالله حمدان العامري المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية في بلدية العين أن البلدية وهي الجهة المالكة للمشروع تسعى من خلال المشاريع المشتركة مع «مساندة» لجعل مدينة العين ذات بنية تحتية متكاملة خالية من الاختناقات المرورية، وتهدف هذه المشاريع للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق لمستخدميها وخفض تكاليف الصيانة مستقبلاً، بما يحقق المحافظة على أصول البلدية والبنية التحتية كطابع حضاري تزخر به إمارة أبوظبي، وصولاً لمناطق حضرية متكاملة تفي باحتياجات وجودة الحياة بالمدينة، وذلك بالنسبة للطرق الرئيسية والتقاطعات.