121.5 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» في 7 أشهر

المصدر: Ⅶ دبي - رامي عايش

أعلنت إدارة جمعية «بيت الخير» أن حجم الإنفاق في 7 أشهر بلغ نحو 121.5 مليون درهم، استفاد منها نحو 61 ألف أسرة وحالة، في وقت أشارت فيه إلى نحو 73 مليون درهم تم إنفاقها خلال حملة رمضان «وسنزيد الْمُحْسِنِينَ».

وقال عابدين العوضي المدير العام للجمعية لـ «البيان»: «إن نتائج حملة «وسنزيد المحسنين» رفعت معدل الإنفاق الشهري نتيجة تنفيذ برنامج «فرحة»، الذي ضم العديد من المشاريع الرمضانية، لإسعاد الأسر خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك، مشيراً إلى إنفاق 12 مليون درهم على المير الرمضاني، ونحو 4 ملايين درهم على مشروع إفطار صائم، ليتجاوز عدد الوجبات المقدمة للصائمين عبر مفاطر رمضان نصف مليون وجبة، فيما بلغ الصرف على مشروع زكاة الفطر نحو مليوني درهم، وعلى كسوة عيد الفطر نحو 6 ملايين و250 ألف درهم.

دعم

وفيما يتعلق بمشاريع الدعم الشهري للأسر، أشار العوضي إلى أن قيمة الدعم النقدي الشهري خلال الأشهر الـ 7 الأولى من عام زايد، والمقدم للأسر المسجلة في أفرع «بيت الخير» بدبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان بلغت نحو 19.5 مليون درهم، في حين بلغت قيمة الدعم المقدم لمراكز هيئة آل مكتوم الخيرية في البرشاء والعوير وحتا والليسيلي قرابة 19 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالدعم المقدم لأسر الأيتام في أفرع «بيت الخير» فقد وصل حتى نهاية يوليو الماضي إلى نحو 3.5 ملايين درهم، في حين بلغت قيمة الدعم المقدم لأسر الأيتام في مراكز هيئة آل مكتوم الخيرية نحو 2.8 مليون درهم، بالإضافة إلى الدعم الذي تلقاه الأيتام الذين ترعاهم الجمعية، من خلال المشاريع الرمضانية.وذكر مدير عام الجمعية أن «بيت الخير» قدمت 6.3 ملايين درهم كمساعدات طارئة من خلال مراكز هيئة آل مكتوم الخيرية.

أضحية

نفّذت جمعية بيت الخير مشروع ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي، إذ وزّعت 2000 أضحية، سعياً منها لتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على اللحوم الطازجة، وإدخال الفرحة والسرور إلى بيوت المستفيدين في عيد الأضحى المبارك.

وقال عابدين العوضي: «يعتبر مشروع الأضاحي من المشاريع الموسمية المهمة، و«بيت الخير» تنفذه سنوياً بالتعاون مع مقاصب دبي وفق أفضل الشروط الصحية والفنية والبيئية، وقد أجرينا في وقت مبكر كل المناقصات والترتيبات لإنجاز هذا المشروع على أكمل وجه».