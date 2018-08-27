محمد المري يتابع سير العمل في مقر مبادرة «احم نفسك»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تفقّد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مقر مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» بمنطقة العوير بدبي، المخصص لاستقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب الراغبين في الاستفادة من المبادرة، التي تم إطلاقها في الأول من أغسطس الجاري، حيث هيأت «إقامة دبي» الصالات المخصصة للمبادرة بتوفير مختلف الخدمات.

حضر الجولة التفقدية العميد خلف الغيث مساعد المدير العام والمقدم عبدالله عتيق نائب مساعد المدير لشؤون التحقيق، والمقدم غازي النعيمي نائب مساعد المدير لشؤون المتابعة، والرائد حسين درويش مدير إدارة مركز إيواء المخالفين والرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين، والرائد خليل إبراهيم مدير إدارة التسويق والاتصال الحكومي وعدد من الضباط و المسؤولين.

جهود

وخلال زيارته التقى اللواء محمد المري فريق عمل المبادرة وأثنى على جهودهم المبذولة منذ بدء انطلاق المبادرة، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلوها جهود متميزة أسهمت في إنهاء إجراءات عشرات الآلاف من المتعاملين الراغبين في تسوية أوضاعهم.