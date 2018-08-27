مدير جمعية الحياة الفطرية: الاحتفال فرصة لإحياء ذكرى زايد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - ماجدة ملاوي

قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف مدير جمعية الإمارات للحياة الفطرية: إن احتفالات يوم المرأة الإماراتية هذا العام والتي تأتي تحت شعار «المرأة على نهج زايد» تعتبر فرصة لنا لإحياء ذكرى القائد الملهم والقدوة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكدت لـ«البيان» أنه منذ قيام الاتحاد، عُرِف الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بحبه لصحراء الإمارات، واهتمامه البالغ بدور البيئة وضرورة الحفاظ عليها من المخاطر التي تعصف بها، حيث حرص، رحمه الله، على استدامتها من خلال تبنيه نموذجاً إيجابياً وبناءً للإمارات للانضمام إلى الجهود في مواجهة التحديات البيئية العالمية. وكان للشيخ زايد دور محوري في ترسيخ قيم حب البيئة في قلوب أفراد شعبه، حيث ألهمنا حبه لأرض الإمارات وبحرها للسير على خطاه واستكمال مسيرته.