شرطة الشارقة: لا حوادث خلال عطلة عيد الأضحى

المصدر: الشارقة - وام

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نجاح شرطة الشارقة في تعزيز الأمن والأمان في جميع مناطق الإمارة وتمكنها من الحد من الحوادث والمخاطر المختلفة، وتمكين أفراد المجتمع من قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك بعيداً عن الحوادث والمضايقات، وذلك بفضل الخطط والإجراءات التي قامت باتخاذها القيادة العامة بمشاركة جميع إداراتها الأمنية والمرورية، والجهود التي بذلها العاملون في مختلف المواقع الشرطية الذين سهروا على أمن المجتمع وراحة أفراد الجمهور.

ووجه قائد عام شرطة الشارقة الشكر لأفراد المجتمع على التجاوب الأمثل والأخذ بالتعليمات والإرشادات التي أطلقتها شرطة الشارقة لأفراد الجمهور عبر الرسائل التوعوية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.