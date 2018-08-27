مركز اتصال حكومة أبوظبي يتعامل مع 900 ألف مكالمة خلال العام الحالي

المصدر: أبوظبي- البيان

نجح مركز اتصال حكومة أبوظبي في التعامل مع أكثر من 900 ألف مكالمة خلال العام الحالي، حيث وصلت نسبة رضا المتعاملين إلى 88%.

كما حقق مركز اتصال حكومة أبوظبي نسبة توطين بما يعادل 100%، علماً بأن المركز هو أول نقطة اتصال متكاملة لحكومة أبوظبي مع عملائها، ويعتبر المركز التابع لهيئة الأنظمة والخدمات الذكية من المراكز الحكومية الفريدة من نوعها على مستوى العالم في تنوع خدماته، والإجراءات المتبعة في إدارة الحالات وإدارة الجودة.

وأتم موظفو المركز أكثر من 3 ملايين إجراء لإدارة الحالات.

جاء استعراض هذه النتائج خلال زيارة وفد تنفيذي من هيئة الأنظمة والخدمات الذكية بإمارة أبوظبي، وعلى رأسه الدكتورة روضة سعيد السعدي مدير عام الهيئة، حيث جاءت هذه الزيارة تقديراً لجهود موظفي المركز ومناقشة الإنجازات على صعيد إسعاد المجتمع والمتعاملين وزيادة نسبة رضا الموظفين والوقوف على تطلعاتهم، حيث تم الاطلاع على اقتراحات الموظفين حول التحسينات والمزايا المستقبلية، وقامت الدكتورة روضة سعيد السعدي بالرد على اتصالات المتعاملين، واستمعت إلى احتياجاتهم وأجابت عن أسئلتهم ومتطلباتهم. وقامت بجولة ميدانية على مختلف أقسام المركز، حيث اطلعت على كيفية سير الأمور وإنجاز المعاملات.

كما أثنت السعدي على جهود موظفي المركز في تقديم أرقى الخدمات، انطلاقاً من إيمانهم بأهمية إسعاد المتعاملين، مثمنة رؤية حكومة أبوظبي في إدراك قيمة موظفيها وقدراتهم الاستثنائية على تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين. وأكدت خلال الزيارة التزام الهيئة بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، عبر التزام المركز بأهم وأحدث المعايير العالمية في تقديم الخدمات من خلال تبني الجيل الجديد من نظم المتابعة والمنهجيات المبتكرة في تصنيف الخدمات والحالات الواردة للمركز، والتي ستلعب دوراً رئيساً في عملية اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة، وذلك عبر سلسلة من التقنيات والخصائص، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات في أبوظبي وتطويرها تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة، التي تضع سعادة ورخاء السكان على قائمة أولوياتها الاستراتيجية.

وأضافت: «نؤكد التزامنا التام بالخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى إسعاد المجتمع والمتعاملين وزيادة نسبة رضاهم، من خلال توفير خدمات شاملة ومتكاملة على مدار الساعة، من أجل ترسيخ مفاهيم السعادة وتعزيزها، لتصبح ثقافة ونهجاً للعمل في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية».