«صفر» حرائق في عجمان خلال النصف الأول من 2018

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

كشف العميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام الدفاع المدني عجمان أن الإمارة لم تسجل أي حادث حريق خلال النصف الأول من العام الجاري بينما بلغ عدد حرائق المنشآت والمصانع والمستودعات والمساكن المصنفة ضمن الحوادث الكبيرة في النصف الأول من العام الماضي حادثتي حريق فقط دون إصابات أو وفيات.

وأكد الشامسي أن العوامل التي ساعدت على انخفاض نسبة الحرائق خصوصا في المنشآت الخطرة والمصانع والمستودعات جاءت نتيجة زيادة الوعي الوقائي لدى الملاك والمستثمرين ونشر الثقافة الوقائية بين العاملين في المنشآت وحرص الإدارة على تقديم أفضل المبادرات الوقائية لمكافحة هذا النوع من الحوادث واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم وقوعها بشكل متكرر فضلا عن سرعة استجابة فرق الإطفاء للحوادث.

ولفت إلى أن تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة الوقائية لمكافحة الحرائق، ومراقبة المنشآت من خلال الحملات التفتيشية والمفاجئة، والتوعية الوقائية والتدريب العملي والعلمي، ساهم بشكل ملحوظ في انخفاض نسبة حوادث الحرائق.