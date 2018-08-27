شرطة دبي تشارك أطفال منتسبيها فرحة العيد في كيدزانيا

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، ممثلة بإدارتي التوعية الأمنية والعلاقات المجتمعية، فعاليات «فرحة العيد» في كيدزانيا بدبي مول، وذلك بتوفير زيارة مجانية لكل أطفال العاملين في شرطة دبي بمشاركة عائلاتهم إلى كيدزانيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الفعاليات ألعاباً وأنشطة ترفيهية ومسابقات وجوائز للأطفال بمشاركة الشرطي «منصور»، كما استمتع الأطفال بتأدية أدوار مهنية مختلفة أثرت عقولهم ومنحتهم تجربة آمنة مليئة بالمرح والمتعة والتشويق، الأمر الذي أدخل الفرح والبهجة إلى قلوبهم وقلوب عائلاتهم خلال إجازة عيد الأضحى.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار التعاون والشراكة الدائمة بين شرطة دبي وإدارة كيدزانيا في إطلاق مبادرات مجتمعية وثقافية وتوعوية للأطفال لتعزيز التواصل معهم وإشعارهم بالأمن والأمان، إلى جانب حرص شرطة دبي على مشاركة موظفيها وكافة العاملين فيها فرحتهم في مختلف المناسبات الدينية والوطنية، وتحقيق السعادة لهم داخلياً وخارجياً، إيماناً منها بأهمية خلق بيئة سعيدة وإيجابية تعزز ولاء الموظفين وتحفزهم على توجيه طاقاتهم للتميز والنجاح.