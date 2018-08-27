حالة الطقس المتوقع في الإمارات حتى الجمعة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا "الاثنين" رطبا، وقد يتشكل ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية.. حارا نهارا غائما جزئيا أحيانا.

وقد تتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقا وجنوبا..والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 20 إلى 32 تصل إلى 40 كم/ س أحيانا وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهارا.. ويكون الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان خفيفا إلى متوسط.

وتشهد الدولة بعد غد "الثلاثاء" طقسا رطبا مع إحتمال تشكل الضباب صباحا خاصة غربا حارا نهارا و تظهر بعض السحب شرقا.. و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بوجه عام من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم / س مثيرة للغبار و الأتربة أحيانا.. والموج في الخليج العربي يصبح متوسطا يضطرب ليلا ويكون متوسطا في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس يوم "الأربعاء" رطبا غربا و حارا مغبرا أحيانا نهارا وتظهر بعض السحب شرقا.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بوجه عام من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س مثيرة للغبار والاتربة نهارا.. والبحر مضطرب يصبح متوسط الموج ليلا في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس يوم "الخميس" سيكون حارا ومغبرا أحيانا نهارا وتظهر بعض السحب شرقا.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية بوجه عام من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س.. والموج في الخليج العربي يصبح متوسطا إلى خفيف و خفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم "الجمعة" المقبل حارا نهارا رطبا ليلا وصباحا خاصة غربا وقد تتكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقا بعد الظهر.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية و شمالية بوجه عام من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم / س.. والموج في الخليج العربي وبحر عمان يصبح خفيفا إلى متوسط.