محمد بن راشد: المسـؤولـون مفاتيح للخير أو مغاليق له

المصدر: البيان الالكتروني

صنف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المسؤولين إلى نوعين، الأول هم مفاتيح الخير، أما النوع الثاني فهم مغاليق للخير، مشيراً إلى أنه لا تنجح الدول والحكومات إلا إذا زاد النوع الأول على الثاني.

وقال سموه عبر حسابه على تويتر: "علمتني الحياة أن المسؤولين نوعان.. النوع الأول هم مفاتيح الخير.. يحبون خدمة الناس.. سعادتهم في تسهيل حياة البشر.. وقيمتهم فيما يعطونه ويقدمونه.. وإنجازهم الحقيقي في تغيير الحياة للأفضل.. يفتحون الأبواب، ويقدمون الحلول.. ويسعون دائما لمنفعة الناس."

وأضاف :"والنوع الثاني.. مغاليق للخير.. يصعّبون اليسير.. ويقلّلون الكثير.. ويقترحون من الإجراءات ما يجعل حياة البشر أكثر مشقة.. سعادتهم في احتياج الناس لهم ووقوفهم بأبوابهم وعلى مكاتبهم.. لا تنجح الدول والحكومات إلا إذا زاد النوع الأول على الثاني."

