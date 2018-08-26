الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا حارا ومغبرا أحياناً نهاراً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً.. وحركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية من 15 الى 25 كم / ساعة تصل 36 كم/ ساعة أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 14:32 والثاني الساعة 01:43 والجزر الأول عند الساعة 08:07 والجزر الثاني عند الساعة 19:36.

وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط الموج.. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:35 و الثاني عند الساعة 22:25 والجزر الأول عند الساعة 16:43 والجزر الثاني عند الساعة 04:39.

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى بالدولة غدا :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 33 80 15

دبي 42 34 70 15

الشارقة 43 30 70 25

عجمان 41 32 75 25

أم القيوين 41 30 75 30

رأس الخيمة 39 31 75 40

الفجيرة 34 30 80 55

العين 46 32 55 10

ليوا 46 29 95 20

الرويس 42 30 85 45

السلع 41 30 90 35

دلما 40 31 75 30

طنب الكبرى 39 32 80 45

طنب الصغرى 39 32 80 45

أبوموسى 39 32 80 45