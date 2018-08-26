بلدية دبي ترد على إشاعة إضافة غاز النيتروجين إلى الآيس كريم

المصدر: البيان الالكتروني

نفت بلدية دبي الاشاعة المتداولة عير وسائل التواصل عن إضافة غاز النيترروجين إلى الآيس كريم.

وأوضحت إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي أنه قد انتشر مؤخراً مقطع مرئي في وسائل التواصل الاجتماعي عن استخدام النيتروجين السائل في تصنيع الأغذية وتحضير المثلجات (الآيس كريم).

وقالت البلدية أنه موضوع قديم وقد تمت إثارته قبل عدة سنوات، والنيتروجين هو غاز غير ضار يتم تحضيره صناعياً بإسالة وتقطير الهواء الجوي إلى درجة حرارة منخفضة جداً فيتحول إلى سائل بارد للغاية ويستخدم في عملية التحضير الفورية للآيس كريم، حيث توضع مكونات الآيس كريم مثل الحليب السائل والسكر في وعاء ويضاف إليها النيتروجين السائل فتتحول إلى أيس كريم، وتستخدم هذه الطريقة كعملية ترويجية لجذب المستهلكين؛ لأن النيتروجين السائل يتبخر فور خروجه من الوعاء الحافظ الخاص به لهذا تتصاعد الأبخرة عند إضافته نتيجة للإختلاف الكبير بين درجة حرارته ودرجة حرارة الجو والنيتروجين. فعندما يتحول إلى غاز ليس له أي ضرر بعكس ما ذكر في الفيديو الذي بين بشكل خاطئ أنه تتم إضافة غاز النيتروجين إلى الآيس كريم، كما أن البائع لا يقدم الآيس كريم إلى المستهلك إلا بعد أن يتبخر جميع النيتروجين السائل المضاف الذي يتبخر بسرعة فائقة وهذه الطريقة آمنة مثلها مثل أي عملية تحضير أغذية تقوم بها مؤسسات غذائية مرخصة.