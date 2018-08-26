دائرة القضاء بأبوظبي تنشر الثقافة القانونية عبر 154 حملة في 6 أشهر

المصدر: ■أبوظبي - البيان

عززت دائرة القضاء في أبوظبي جهودها التثقيفية والتوعوية لنشر الثقافة القانونية وبث رسائل التوعية بين أفراد المجتمع، من خلال تنفيذ 24 حملة توعية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب 130 حملة ترويجية للخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، أي بمجموع 154 حملة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2018.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن دائرة القضاء تولي جانب التوعية جل الاهتمام ضمن جهودها لتوصيل الرسائل التثقيفية لجميع أفراد المجتمع بطريقة مبتكرة، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بتعزيز نشر الثقافة القانونية لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالإسهام في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي.

قضايا

وفي هذا السياق، أشار الدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، إلى أن رسائل التوعية عبر صفحات التواصل الاجتماعي لدائرة القضاء، تركز على العديد من القضايا المهمة والموضوعات التي تشغل المجتمع، وذلك في ظل الاهتمام الكبير بالتوعية لما لها من دور محوري في الحد من الجرائم بجميع أشكالها وصورها، والتصدي لها بشكل استباقي، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

دور

وأضاف: كما تركز رسائل التوعية على أهمية دور الآباء في متابعة الأبناء ورعايتهم بالشكل الصحيح بما يضمن حمايتهم من الوقوع في الجرائم وما يليها من تبعات قد تؤثر سلباً على مستقبلهم، مع التركيز على التعريف بالقوانين المستحدثة والمعدلة، إلى جانب التعريف بخدمات الدائرة.

وأوضح الدكتور الجنيبي أن حملات التوعية المتعددة لدائرة القضاء تحقق العديد من النتائج الإيجابية بالإسهام في رفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، في ظل الحرص على تقديم المعلومة القانونية بطريقة سهلة ومبسطة من خلال أفلام توعية قصيرة تحقق أهدافها بترسيخ المعرفة.

وذكر أن عدد المشاهدات لأفلام التوعية الخاصة بدائرة القضاء على «يوتيوب»، بلغ نحو 17 مليوناً و512 ألف مشاهدة للأفلام التي تركز على موضوعات «العنف الأسري ضد الأطفال»، و«قيادة السيارة من دون رخصة»، و«بر الوالدين»، إلى جانب أفلام تتناول إهمال الأطفال وخطورة تركهم داخل المركبات بمفردهم ما قد يعرضهم للخطر، وفيلم توعوي بعنوان «الإقامة استقامة»، الذي يركز على أهمية تشغيل العمال بشكل قانوني، والتوعية بالآثار السلبية للمحافظ الوهمية بوصفها نشاطاً اقتصادياً غير قانوني. ومن جانبه، أشار حافظ سالم الأبيض، رئيس قسم التواصل الاجتماعي والرقمي، إلى ارتفاع أعداد المتابعين لمختلف صفحات دائرة القضاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى نحو 133 ألف متابع.

تفاعل

قال صلاح الجنيبي: يصل عدد المتابعين لصفحة الدائرة على موقع «تويتر» إلى ما يزيد على 73 ألف متابع، ويصل عدد المتابعين عبر «إنستغرام» إلى نحو 31 ألف متابع، فيما سجل عدد المتابعين على صفحة «فيسبوك» نحو 6 آلاف، ووصلت الأعداد على موقع «لينكد إن» إلى ما يقارب 4 آلاف متابع. وتطرق إلى عمل قسم التواصل الاجتماعي على التفاعل بشكل سريع مع الشكاوى والملاحظات والاستفسارات التي ترد عبر مواقع التواصل.