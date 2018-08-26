منتسبة بـشرطة أبوظبي تتسلّق أعلى قمة جبلية في أفريقيا

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تسلقت الرائد، سلمى سعيد سالم الكعبي، مدير فرع التفتيش الأمني، بمديرية شرطة أمن المنافذ، بقطاع شؤون الأمن والمنافذ، في شرطة أبوظبي، أعلى قمة جبلية في أفريقيا «جبل كليمنغارو» بتنزانيا على ارتفاع 5895 متراً عن سطح الأرض، التي تعد خامس أطول قمة في العالم، خلال فترة زمنية استغرقت ستة أيام، وهي أول منتسبة بشرطة أبوظبي تتسلق قمة كليمنغارو، وعقب صعودها القمة قامت برفع علم الدولة، وشعار شرطة أبوظبي يعلوه شعار عام زايد.

وأوضحت الكعبي، أن مغامرة تسلق قمة جبل «كليمنغارو» بتنزانيا، أمنية تمنت تحقيقها منذ سنوات، وخصوصاً بعد عودتها من رحلة مغامرات في «قيرغيزستان» مع فريق يولو الإمارات، حيث غيّرت الرحلة نظرتها للحياة والطبيعة.

وذكرت أن الرحلة سبقتها عدة مراحل، بدءاً من التطعيمات الطبية مروراً بالتهيئة الجسدية والنفسية، وصولاً إلى أعلى قمة أفريقية، حيث استغرقت الرحلة 5 أيام للوصول إلى قمة الجبل، ويوماً للنزول.

وأشارت إلى أن تسلق قمة كليمنغارو، الجبل الأكثر ارتفاعاً في أفريقيا، الذي يقع شمال شرق تنزانيا، لم يكن بالمهمة السهلة، لكنها أيضاً ليست بالمستحيلة، وتحتاج للصبر والجهد، وقوة الإرادة، والحذر والتوازن الجسدي والاستعداد العقلي، لأن الصعود يعتمد على التركيز وتفادي الأحوال الجوية فوق القمة والتأقلم مع التقلبات الجوية.

ودعت الرائد سلمى سعيد سالم الكعبي، منتسبات شرطة أبوظبي، في مختلف القطاعات الشرطية، بخوض مغامرة تسلق أعلى قمة في أفريقيا، «كليمنغارو» التي سوف تغيّر نظرتهن للطبيعة.