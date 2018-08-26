سيف بن زايد يبارك فوز برنامج «أقدر» بجائزة عالمية

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن توجيهات القيادة الرشيدة دفعت البرامج الإماراتية إلى العالمية، وحصدت جوائز نوعية بين منافسين دوليين، مباركاً سموه فوز برنامج خليفة للتمكين «أقدر» بجائزة CIO100 مدراء تكنولوجيا المعلومات التنفيذيين لعام 2018 في مجال استراتيجيات إدارة تكنولوجيا المعلومات.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بهدي رؤيتكم سيدي القائد وصلت البرامج الإماراتية للعالمية وبتوجيهاتكم سيدي ترتقي يوماً بعد يوم، وحصدت جوائز نوعية بين منافسين دوليين.. مبروك فوز برنامج خليفة للتمكين (أقدر) بجائزة CIO100 مدراء تكنولوجيا المعلومات التنفيذيين لعام 2018 بمجال استراتيجيات إدارة تكنولوجيا المعلومات».