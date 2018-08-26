سفارة الإمارات في بيروت تشرف على توزيع الأضاحي في لبنان

المصدر: ■ بيروت - وام

أشرفت سفارة دولة الإمارات في بيروت على تنفيذ مشروع توزيع لحوم أضاحي العيد المقدمة من جمعية الشارقة الخيرية.

ووزعت ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية التابعة للسفارة لحوم الأضاحي في مركز صندوق الزكاة في بيروت، والتي استفاد منها نحو 950 شخصاً من اللبنانيين والسوريين، وذلك في إطار «برنامج توزيع الأضاحي وكسوة العيد - 1439».

وأعرب المستفيدون عن تقديرهم وشكرهم لدولة الإمارات ومبادراتها الإنسانية في لبنان كما المساهمات الخيرة، التي تقدمها في كل مناسبة، ما يساعد على التخفيف عن كاهل العائلات لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

يشار إلى أن الحملة شملت توزيع كسوة العيد والأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع الجهات اللبنانية المنفذة.