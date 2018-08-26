مسالخ أبوظبي تستقبل 19 ألف أضحية خلال العيد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد سعيد

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن أن مسالخها استطاعت تجهيز أكثر من 19 ألف ذبيحة متنوعة، وذلك خلال أيام عيد الأضحى الأربعة في جميع المسالخ، ما بين أغنام وماعز وجمال وأبقار.

وأكد خلفان محمد المحيربي رئيس قسم المسالخ ببلدية مدينة أبوظبي، أن مسالخ أبوظبي خلال الفترة الممتدة ما بين 21 أغسطس وحتى 24 أغسطس الحالي، استطاعت أن تلبي احتياجات السكان والأعداد الكبيرة من الذبائح، حيث جهزت 19 ألفاً و542 رأساً من الأغنام والماعز والجمال والأبقار.

وأوضح المحيربي أن البلدية ومن خلال آليات الكشف البيطري الذي تجريه على الذبائح قبل الذبح وبعده، تم استبعاد عدد من المواشي، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، حيث تم إعدام 38 رأساً من الأغنام والماعز والجمال والأبقار، لإصابتها ببعض الطفيليات والأمراض مثل مرض اليرقان إضافة إلى الحمى والإجهاد، ولعدم تطابقها مع الشروط الصحية المعمول بها في أبوظبي، ومن هذا المنطلق، تؤكد بلدية مدينة أبوظبي، أهمية التزام أفراد المجتمع بارتياد مسالخ أبوظبي لتجهيز ذبائحهم، وذلك نظراً للخدمات العصرية المتوافرة.

وتفصيلاً، أوضح أن مسالخ أبوظبي استقبلت خلال أيام عيد الأضحى الأربعة 19 ألفاً و542 رأساً، بواقع 4056 ذبيحة في مسلخ الشهامة و8087 ذبيحة في مسلخ بني ياس، و5920 ذبيحة في مسلخ أبوظبي للجمهور، و1236 ذبيحة في مسلخ الوثبة، فيما استقبل مسلخ أبوظبي الآلي 243 ذبيحة.

رسوم ثابتة

وأكد المحيربي الالتزام برسوم ثابتة للذبح في جميع مسالخ أبوظبي وفقاً لتسعيرة موحدة، حيث تبلغ رسوم ذبح الضأن والماعز 15 درهماً و40 درهماً للعجول والحيران الصغيرة و60 درهماً للأبقار والجمال الكبيرة، وهذه الأسعار تشمل تقطيع ذبيحة الضأن والماعز لأربع قطع، أما الجمال والأبقار فتقطع إلى 6 أو 8 قطع.

وعلى صعيد الخدمات الجديدة التي قدمتها مسالخ بلدية مدينة أبوظبي لهذا العام، أشار إلى أنه تم إطلاق تطبيق (ذبيحتي) عبر الهواتف الذكية من قبل شركة الواحة للمواشي، الشريك الاستراتيجي، لاستقبال طلبات الأضاحي مسبقاً خدمة للمضحين، وتخفيفاً من عناء الحضور إلى المسالخ، كما أجازت البلدية لأصحاب المزارع والعزب بيع حيواناتهم داخل سوق المواشي بمنطقة الميناء أبوظبي بعد إثبات ملكية المزرعة على أن تكون المواشي المعروضة من النوع المحلي وبعد إخضاعها للفحص البيطري ورشها ضد الطفيليات الخارجية وذلك لزيادة الأنواع المعروضة في السوق وتشجيعاً لمزارع الإنتاج المحلي لتنمية الثروة الحيوانية والمساهمة في منظومة الأمن الحيوي.

وأشار إلى تحضير 460 قصاباً لتلبية الطلب على المسالخ الأربعة، بواقع 200 قصاب في مسلخ بني ياس، و60 قصاباً في مسلخ الشهامة، و150 قصاباً في مسلخ أبوظبي، و50 قصاباً في مسلخ الوثبة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المسلخ الآلي للجهات والمؤسسات الحكومية فقط، من بينها الهلال الأحمر، حيث إن الأطباء البيطريين تواجدوا في المسالخ على مدار الساعة لاستقبال الأضاحي والكشف عليها قبل وبعد عملية الذبح للتأكد من سلامتها.

برامج تأهيلية

وذكر أن جميع القصابين تم إخضاعهم إلى برامج تأهيل وتدريب خاصة بالسلامة الغذائية والنظافة الشخصية بواسطة مكاتب استشارية متخصصة وهي دورات مستمرة تهدف إلى الارتقاء بالمعايير الصحية والمهنية للعاملين بالمسالخ.

وأشار إلى أن بلدية مدينة أبوظبي كانت قد أنهت كافة الإجراءات والاستعدادات في جميع المسالخ التابعة لها لاستقبال الجمهور وتلبية احتياجاتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من الساعة السادسة والنصف صباحاً وحتى السابعة والنصف مساء أول أيام العيد، ومن السادسة صباحاً وحتى السابعة والنصف مساء باقي أيام العيد.