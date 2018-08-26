أبوظبي تواصل مبادرة «عاصمتي» لتعزيز المسؤولية المجتمعية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

استضافت منطقة المنهل فعالية في إطار مبادرة «عاصمتي» التي تنظمها بلدية مدينة أبوظبي بهدف إشراك المجتمع في المحافظة على المظهر العام للمدينة وحماية المرافق العامة والخدمية والمساهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية.

وتهدف الفعالية إلى رفع الوعي لدى أهالي المنطقة حول أهمية الحفاظ على مظهر المدينة الجمالي وإزالة كل ما يشوه المظهر العام وأهمية الحفاظ على المرافق البلدية العامة كالحدائق والشواطئ وملاعب الأحياء السكنية.

وشهدت الفعالية العديد من الأنشطة التي نالت استحسان الحضور من بينها تنظيم ورشة توعوية حول القوانين والإرشادات الخاصة بالحفاظ على المظهر العام للمدينة قدمها محمد الغويص السويدي.

من جانبهم أعرب المشاركون في فعالية «عاصمتي» عن الشكر والتقدير لبلدية مدينة أبوظبي على ما تبذله من جهود في سبيل خدمة المجتمع من خلال التواصل الدائم مع أهالي المناطق السكنية.

وأشارت البلدية إلى استمرار مبادرة «عاصمتي» على مدار العام لترسيخ ثقافة مستدامة بما يعزز موقع أبوظبي كواحدة من أفضل المدن على الخريطة العالمية من خلال حشد كل الطاقات للمشاركة الفعلية للحفاظ على مظهر المدينة .