جمعية دار البر تسعد 35 طفلاً في رأس الخيمة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

نظم فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة، بالتعاون والتنسيق مع دائرة بلدية رأس الخيمة، مبادرته السنوية، التي تحمل عنوان (فرحة طفل)، بهدف إسعاد 35 طفلاً في الإمارة، وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، في إطار الدعم المجتمعي والوطني للصغار، وترجمة سياسة الدولة وتوجيهات القيادة بنشر السعادة والإيجابية بين كافة شرائح المجتمع.

كسوة

وقال علي عبد الله الشحي، مدير فرع «دار البر» في رأس الخيمة، الذي شهد تنفيذ المبادرة: إن الفعالية تضمنت توزيع مبلغ نقدي «كسوة عيد» للأطفال، بحضور محمد جاسم بوالحمام، مدير مركز سعادة المتعاملين في دائرة بلدية رأس الخيمة، وعبيد البريكي، مدير فرع مؤسسة مواصلات الإمارات في رأس الخيمة، ووليد عبد اللطيف الشحي، نائب مدير فرع جمعية دار البر برأس الخيمة.

ووفقاً لعلي الشحي، أظهر الأطفال، المستفيدون من المبادرة المجتمعية، وأسرهم، سعادة غامرة بها، مشيدين بالأنشطة الخيرية والفعاليات الإنسانية لجمعية دار البر، الموجهة للمحتاجين والشرائح الاجتماعية الضعيفة في إمارة رأس الخيمة.

وتوجه علي الشحي بالشكر والتقدير لدائرة بلدية رأس الخيمة وفرع مواصلات الإمارات، لتعاونهما ودعمهما للمبادرة الإنسانية، مؤكداً حرص الجمعية على أداء دورها، الذي يتجسد في تنفيذ مشاريعها الخيرية وبرامجها التنموية، التي تصب في صالح المجتمع والأسر ذات الدخل المحدود، داخل الدولة، مشيراً إلى أن المبادرة الطفولية الخيرية الجديدة تشكل استجابة لمبادرة (عام زايد).