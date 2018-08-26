الدرجة الوظيفية تحدّد أيام الإجازة وتمديد «المرضية» إلى 24 شهراً

المصدر: ■ دبي - سعيد الوشاحي

تضمن الفصل الحادي عشر من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018 فيما يتعلق بالإجازات تغيرات جديدة، كان في مقدمتها زيادة عدد أيام الإجازة وربطها بالدرجة بدلاً عن الفئة الوظيفية، وزيادة الإجازة المرضية لسنتين للمواطنين إذا كان هناك تماثل للشفاء، إضافة إلى توسيع نطاق إجازة الأبوة لتشمل الحالات التي تكون فيها واقعة الولادة خارج الدولة، وتحديد تفاصيل إجازة تأدية الخدمة الوطنيّة والاحتياطيّة.

وعدد القانون أنواع الإجازات التي يستحقها الموظف وهي الإجازة الدورية، والمرضيّة والأمومة والوضع والرعاية، وإجازة الأبوّة والحداد وعدة الوفاة، وإجازة الحج والمُشاركة في الفعاليّات، إضافة إلى إجازة مُرافقة مريض ومُرافقة الزوج، والإجازة الدراسيّة، والإجازة من دون راتب، وأخيراً إجازة تأدية الخدمة الوطنيّة والاحتياطيّة.

هذه الإجازات هي ذاتها الإجازات التي كان منصوصاً عليها في القانون رقم (27) لسنة 2006 ولكن تم إضافة إجازة تأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية.

30 يوماً

وأوضحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أنه بالنسبة للإجازة الدورية تم زيادة عدد أيام تلك الإجازة وربطها بالدرجة الوظيفية بدلاً من الفئة الوظيفية، فتم تحديدها بـ (30) يوم عمل بالنسبة لوظائف الدرجة 12 فما فوق، و(25) يوم عمل بالنسبة للدرجات من الرابعة حتى الحادية عشرة، و(18) يوم عمل للدرجات من الثالثة فما دون.

ومنعاً لأي تعسف في عدم إجابة الموظف على طلبه بالحصول على الإجازة ألزم القانون الرئيس المباشر بالرد على طلب الإجازة المقدم من الموظف خلال مُدّة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها وإلا اعتُبرت مقبولة حُكماً.

راتب شامل

أما بالنسبة للإجازة المرضية فقد نص القانون على زيادة مدة الإجازة المرضية للموظف المواطن، حيث أصبحت مدة هذه الإجازة لا تزيد في مجموعها على سنة واحدة، وإذا تبيّن حاجته إلى تمديد الإجازة المرضيّة مع إمكانية امتثاله للشفاء، فيتم تمديدها بما لا يزيد على سنة واحدة أخرى كحد أقصى، وفي هذه الحالة يبقى مستحقاً لراتبه الشامل خلال السنة الأولى وراتبه الإجمالي عن السنة الثانية.

وأشارت الدائرة إلى أن مما جاء به القانون كذلك إمكانية تقليص عدد ساعات عمل الموظف لأسباب صحّية بناءً على توصية اللجنة الطبّية، على ألاَّ تقل عدد ساعات عمله اليوميّة عن خمس ساعات.

كما تم إخضاع حالة المرض المعدي إلى أحكام الإجازة المرضية من حيث المدة بعد أن كان النص مطلقاً في القانون رقم (27) لسنة 2006، مع إمكانية تكليف هذا الموظف خلال مُدّة الإجازة الممنوحة له بالقيام بمهام وظيفته من خلال نظام العمل عن بُعد في حال كانت حالته المرضيّة وطبيعة عمله تسمح بذلك.

إجازة الأبوة

وفيما يتعلق بإجازة الأبوة فقد تم تحديدها بثلاثة أيام عمل كما كانت، إلا أنه تم توسيع نطاقها لتشمل الحالات التي تكون فيها واقعة الولادة خارج الدولة بعد أن كانت تمنح فقط إذا كانت واقعة الولادة داخل الدولة.

وأكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن القانون رفع من أيام إجازة الحداد للأقارب من الدرجة الثانية لتصبح 5 أيام عمل كما هو الحال بالنسبة للأقارب من الدرجة الأولى، وجدير بالذكر أن الأقارب من الدرجة الأولى تشمل الأب والأم والأبناء، والأقارب من الدرجة الثانية تشمل الجد والجدة والأخوة والأخوات والأحفاد، كما أنه يقصد بالقرابة هنا سواء قرابة النسب أو قرابة المصاهرة، ومما جاء به القانون الجديد في هذا النوع من الإجازات أنه أفرد للموظف الزوج الذي تتوفى زوجته إجازة حداد لمدة (10) أيام عمل.

وفي إجازة عدة الوفاة نص القانون على مدة هذه الإجازة للموظفة المسلمة هي أربعة أشهر وعشرة أيام تبدأ من تاريخ وفاة الزوج أو حتى تضع حملها.

إجازة الفعاليات

وتم تحديد مدة إجازة المُشاركة في الفعاليّات بما لا يزيد على شهرين في المرة الواحدة عن كُل فعاليّة تتعلق بالمُشاركة في الفرق الوطنيّة أو المُسابقات أو الأنشطة الرياضيّة أو البرامج الاجتماعيّة أو الثقافيّة أو التطوّعيّة أو لأي أسباب أخرى لا تتعلق بعمل الدائرة.

وكذلك استراحة دراسيّة قصيرة لمُدّة لا تزيد على ساعتين لحضور الحصص الدراسيّة في أي برنامج دراسي مُعتمد، وذلك حتى انتهاء هذا البرنامج، وإجازة براتب شامل لإعداد أبحاث ومشاريع ورسائل التخرُّج وفقاً للمُتطلّبات المُعتمدة لدى المُؤسّسة التعليميّة، وذلك لمُدّة لا تزيد على خمسة أيام عمل إذا كانت الدراسة داخل الدولة، وعشرة أيام عمل إذا كانت الدراسة خارج الدولة في حال كانت الدراسة بنظام الأبحاث والمشاريع البحثية والعلمية وليس بنظام الامتحانات.

أما في إجازة تأدية الخدمة الوطنيّة والاحتياطيّة، فيُصرف للموظف الراتب الشامل وأي علاوات أو بدلات أخرى، وتُعتبر مُدّة الإجازة خدمة فعليّة للمُوظّف ويستحق عنها إجازة دوريّة وبدل تذاكر السفر.

وأحال القانون إجازة الأمومة والوضع والرعاية إلى المرسوم رقم (14) لسنة 2017 بشأن إجازة الأمومة والوضع والرعاية للمُوظّفات في حكومة دبي.

الإجازة الدراسية

قسّم القانون الإجازة الدراسية إلى نوعي؛ إجازة دراسية بنظام التفرغ الكامل، وتكون مدتها هي المدة المقررة ذاتها للحصول على المؤهل العلمي المعتمد، وتكون براتب شامل، وإجازة الدراسة بنظام التفرغ الجزئي، وتمنح للموظف المُسجّل في برنامج التعلُّم عن بُعد داخل أو خارج الدولة، أو المُنتظِم في الدراسات المسائيّة في إحدى المُؤسّسات التعليميّة المُعترف بها في الدولة.