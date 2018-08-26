سفارة الإمارات في الخرطوم تنفذ مشروع الأضاحي

المصدر: ■الخرطوم - وام

نفذت سفارة دولة الإمارات في الخرطوم مشروع الأضاحي في السودان المقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الفجيرة الخيرية في إطار «عام زايد».

واستفاد من المشروع - الذي تم توزيعه ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك - أكثر من 9 آلاف و200 شخص في المناطق النائية بولاية الخرطوم وهي منطقة الفتح بامدرمان ومنطقة دار السلام.

وأعربت الأسر المستفيدة عن جزيل شكرها للدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات من خلال مؤسساتها الخيرية.. وأبدوا امتنانهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية الحانية التي تأتي استمراراً لنهج الإمارات في الوقوف مع الشعوب الشقيقة.