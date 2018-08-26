بعثة شرطة أبوظبي للحج تعود إلى البلاد

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

عادت أمس إلى أرض الوطن بعثة شرطة أبوظبي للحج، بعد أداء المناسك، وضمت 172 حاجاً من الضباط ومنتسبي شرطة أبوظبي وكبار الضباط المتقاعدين.

وقال المستشار حمد عديل الشامسي رئيس البعثة، إنه تم توفير جميع متطلبات البعثة وأفضل الخدمات ومتابعة أحوالها، على نحو مكّنها من أداء مناسك الحج بيسر وسهولة وسط مشاعر إيمانية صادقة.

وأكد أن جميع حجاج البعثة يتمتعون بصحة جيدة، وتغمرهم السعادة بعد أداء الشعائر وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين.

وكان في استقبال البعثة بمطار أبوظبي الدولي، قيادات وأفراد من مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن، وإدارة مرور المناطق الخارجية بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، وقسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه بإدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات واللجنة الدائمة للحج والعمرة ودورية السعادة وأطفال من أصدقاء الشرطة.