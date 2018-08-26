«برنامج الفرسان» يرتقي بمعارف موظفي شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز إدارة المعرفة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، ورشة تعريفية لموظفي القيادة تحت عنوان «برنامج فرسان المعرفة»، بهدف سد الفجوة المعرفية لدى الموظفين.

ورحّب المقدم الدكتور إبراهيم بن سباع، مدير مركز إدارة المعرفة، بالضباط والأفراد المعنيين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، متطرقاً في بداية حديثه إلى مفهوم المشروع المعرفي بكونه نظاماً إدارياً يهدف إلى حصر الفجوات المعرفية المفقودة في الإدارات العامة، وتشجيع الإدارات على سد هذه الفجوة المعرفية بمعارف جديدة يتم ابتكارها من خلال ست خطوات رئيسية، هذه الست خطوات تتمثل في تحديد الفجوة المعرفية المفقودة والعمل على معالجتها ومراجعتها، ومن ثم توثيق ما تم التوصل إليه من معارف جديدة، والعمل على نشرها وتطبيقها.