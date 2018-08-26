شرطة دبي تناقش المخاطر الإلكترونية على الصحة والسلامة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

نظمت اللجنة النسائية في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات في شرطة دبي، جلسة توعوية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حملت عنوان «المخاطر الإلكترونية على الصحة والسلامة» قدمها المستشار الدكتور خالد السلمان المدرب الدولي، بهدف تسليط الضوء على مخاطر الألعاب الإلكترونية وأثرها على الصحة والسلامة العامة.

وأكد المستشار السلمان، أن الألعاب الإلكترونية باتت تشكل مساحة كبيرة في حياة الأطفال والشباب، لاسيما أن صناعتها تواكب أحدث ما تتوصل إليه التكنولوجيا، وفي المقابل فإن تأثير محتواها على الأطفال والشباب يمثل إشكالية في المجتمع، نظراً للتدفق الثقافي والفكري المتنوع في مضامين تلك الألعاب، وصعوبة التحكم بما تتشرّبه عقول أطفالنا.

تصنيفات أخلاقية

وبيّن المستشار خلال الجلسة التوعوية، أن للألعاب الإلكترونية تصنيفاً أخلاقياً وفقاً لمعايير مركز تصنيف وتطوير الألعاب الإلكترونية التابع لهيئة رابطة العالم الإسلامي، بحيث يتم تزويد اللاعبين وأولياء الأمور والمربين بمعلومات موجزة وموضوعية حول محتوى كل لعبة ومدى ملاءمتها لكل فئة عمرية، بما يمكّن أولياء الأمور من اتخاذ القرارات السليمة، موضحاً أن هذا التصنيف يشمل عدة أنواع من المخالفات هي الإيمانية وكل ما يسيء للعقيدة، والنفسية بما يمس الاعتداء على حياة الناس، العقلية بما يتعلق بالمخدرات والعقاقير، الأخلاقية بما يفسد الأخلاق والآداب العامة، المالية بما يحقق هدراً في المال أو كسبه بطرق غير مشروعة، وغيرها من المخالفات الأخرى.