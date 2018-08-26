إدارة الدفاع المدني بأبوظبي تشدّد على أهمية صيانة طفايات الحريق

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، أهمية توفر وصيانة طفايات الحريق في المنازل والمحال التجارية والسيارات، وقالت في وصفها لأهمية معدات إطفاء الحرائق: «عندك دوم.. وحاجتها يوم». وكانت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع في أبوظبي أخمدت حريقاً شب في أحد المحال التجارية بمدينة بني ياس، ومنع انتشاره إلى المحال المجاورة.

ودعا العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً بنشوب حريق الليلة الماضية، في بني ياس بأبوظبي، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المـدني والتدخل السريع من مناطق الاختصاص.